Mesto malo šarm ako v čase, keď vládol Juan Dominik Perón a na peróne vypravili tmavomodrý vlak. Aspoň tak si idealizujeme, čo uplynulo, v prístave príjazd bielych lodí a v nich nádej, budúcnosť i minulosť.

Európa sem prichádzala hľadať nový svet, keď jej bolo ťažko samej zo seba. Vitajte, prisťahovalci.

Dochované cestné krytiny so vzorom kockovaných dlaždíc pripomínali mriežky v mojom zápisníku a vône a ruch i pokoj ulíc tu pripomínali Španielsko. Ba akoby tu bol element štvorca prítomný vo všetkom – presne narysované pravouhlé ulice a dvory viditeľné z lietadla, domy do tvaru hranolov a kociek s plochou strechou – kdeže sú červené malostranské strechy či slamené krovy v dedinkách v Rumunsku či na západnej Ukrajine. Tu sála teplo, šedá, letmá a letná špina, listy z platanových alejí v uliciach, túlavé psy, nerovnaké fasády obchodníckych domov, chudobní ľudia na nárožiach, no všetko poskladané tak, že sa vlastne chce človeku tancovať. Pôsobí potom iba prirodzene, keď sa z obchodov ozýva tango a v noci blikajú semafóry, akoby sa skončila čiasi oslava.

V uliciach Buenos Aires v stánkoch predávajú kaktusy i tropické rastliny a starý čašník nás v úklone v bielej košeli s motýlikom a čiernou vestou prichádza obslúžiť. Staré kaviarne so stoličkami s oválnym operadlom a kiosky s farebnými reklamami na sladkosti, žuvačky a raňajkové menu. Fasády účelne postavených domov sa striedajú s fasádami v štýle secesného kolonializmu, z priečelí domov a vysokých stĺpov nás sledujú tváre sôch. Ako ohňostroje, prskavky alebo páví chvost vybuchujú koruny paliem. A oči stále dvíha dohora. Bloky sú vysoké, akoby aj mohli nebyť, veď sme v Amerike. A predsa v nej nie sme. Toto je Amerika iná – farebná, chudobná, bohatá, južná. V bujných šticiach stromov žijú kolónie vtáctva.

A keď na Buenos Aires zosadne večer, Argentínci vyjdú do ulíc. Prechádzajú sa po triede Corrientes a nik nespí, akoby tomuto mestu s bielou ihlou obelisku zabodnutou do srdca ani neprislúchal spánok. V jeho blízkosti leží ako unavené zviera Río de la Plata a hrá svoje široké, mútne adagio.

Akoby bolo Buenos Aires náručou, ktorá chce tancovať, ktorá chce prijímať – prijímať lode, vlaky, lietadlá a spoločne utvárať túto osobitú krajinu.

Nuestra Señora de los Buenos Aires (Panna Mária dobrých vetrov) dala námorníkom priaznivý vietor do plachiet. Dnes sa tu na horizonte ako šedivé plachty lodí týčia vysoké šije mrakodrapov. Veď ešte dýcha Argentína. Ešte duje priaznivý vietor. Ešte stojí v prístave ako pamätník priaznivému vetru Buenos Aires.

Pohľady z okna

Ruský pravoslávny Chrám Najsvätejšej Trojice v historickej štvrti Buenos Aires San Telmo

Večerami sa trieda Corrientes mení na korzo

Knihkupectvo El Ateneo Grand Splendid umiestnené v priestoroch bývalého divadla je považované za jeden z najkrajších obchodov s knihami na svete

Aktivisti akcie Las Madres de la Plaza de Mayo, matiek, ktoré stratili na Májovom námestí v Buenos Aires počas nepokojov roku 1977 svoje deti; demonštrujú na pravidelnej akcii.

Pán na rannej prechádzke so svojimi jedenástimi psami

Príprava na tohtoročný karneval

Metro v Buenos Aires

Námestie pred prezidentským palácom

Socha Rodinovho mysliteľa

Národný kongres

Prístav v Buenos Aires

Metropolitná katedrála - Hlavný chrám v Buenos Aires založený roku 1791. Miesto, kde pôsobil pápež František.

Miesto posledného odpočinku generála Josého de San Martín

Pri nohách krucifixu z roku 1914

Nuestra Señora de los Buenos Aires - Panna Mária dobrých, priaznivých vetrov, patrónka mesta

Panna Mária, ku ktorej sa modlili námorníci dúfajúci v priaznvivý vietor pri pristávaní v ústí Río de la Plata

Múzeum venované pápežovi Františkovi v katedrále

Synagóga v Buenos Aires

Jezuitský Kostol sv. Ignáca

Kostol sv. Dominika s konventom

V historickej štvrti San Telmo

Chudobné štvrte v Buenos Aires

Tango v uliciach Buenos Aires

Spomienka na Falklandskú vojnu. Letisko v Buenos Aires.

Buenos Aires v noci. Mesto strieborné a mesto zlaté. Akoby aj rozdielnosť osvetlenia stelesňovala jeho kontrasty a pestrosť.